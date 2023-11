« De la Sphère au Cube » 5 Place de la Mairie Neuvy-Deux-Clochers, 18 novembre 2023, Neuvy-Deux-Clochers.

Neuvy-Deux-Clochers,Cher

« De la sphère au cube » est une exposition de céramique créée par l’artiste Elisabeth Meunier. Située à l’Atelier dans la commune de Neuvy-Deux-Clochers.

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

5 Place de la Mairie

Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire



« De la sphère au cube » is a ceramic exhibition created by artist Elisabeth Meunier. Located at l’Atelier in the commune of Neuvy-Deux-Clochers

« De la sphère au cube » es una exposición de cerámicas creadas por la artista Elisabeth Meunier. Se encuentra en el Atelier de Neuvy-Deux-Clochers

« De la sphère au cube » (Von der Kugel zum Würfel) ist eine Keramikausstellung, die von der Künstlerin Elisabeth Meunier gestaltet wurde. Angesiedelt im Atelier in der Gemeinde Neuvy-Deux-Clochers

