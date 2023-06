Fête de la musique 2023 5 Place de la Mairie Montmeyran, 16 juin 2023, Montmeyran.

Montmeyran,Drôme

Traditionnelle fête de la musique à Montmeyran

3 scènes :

– Place de la Mairie

– Place de l’Église

– Place de la Fontaine

Orchestre de musique classique / Ska Punk / Rock / Batucada / Blues / Variétés françaises et internationales..

2023-06-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-16 . .

5 Place de la Mairie Centre du Village

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional music festival in Montmeyran

3 stages :

– Place de la Mairie

– Place de l’Église

– Place de la Fontaine

Classical / Ska Punk / Rock / Batucada / Blues / French and international variety bands.

Festival de música tradicional en Montmeyran

3 escenarios :

– Plaza de la Mairie

– Plaza de la Iglesia

– Plaza de la Fontaine

Clásica / Ska Punk / Rock / Batucada / Blues / Grupos de variedades franceses e internacionales.

Traditionelles Musikfest in Montmeyran

3 Bühnen:

– Place de la Mairie (Rathausplatz)

– Platz der Kirche

– Platz der Quelle (Place de la Fontaine)

Orchester mit klassischer Musik / Ska Punk / Rock / Batucada / Blues / Französische und internationale Varietäten.

Mise à jour le 2023-06-01 par Valence Romans Tourisme