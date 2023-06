Atelier Céramique 5 place de la mairie Hauterives, 28 juin 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

L’artiste Yona Zaffran vous guide pour la création d’une pièce en céramique.

Travailler la terre, introduction aux techniques de base, du bol à la forme complexe et à différentes textures. Cuisson des pièces non incluses ( prévoir frais de transport)..

à 09:30:00 ; fin : . EUR.

5 place de la mairie Espace Art et Essai

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Artist Yona Zaffran guides you through the creation of a ceramic piece.

Working with clay, introduction to basic techniques, from bowls to complex shapes and different textures. Firing not included (please allow for transport costs).

La artista Yona Zaffran le guía a través de la creación de una pieza de cerámica.

Trabajo con arcilla, introducción a las técnicas básicas, desde cuencos a formas complejas y diferentes texturas. Cocción no incluida (prever gastos de transporte).

Die Künstlerin Yona Zaffran leitet Sie bei der Herstellung eines Keramikstücks an.

Arbeiten mit Ton, Einführung in die grundlegenden Techniken, von der Schüssel bis zu komplexen Formen und verschiedenen Texturen. Brennen der Stücke nicht inbegriffen ( Transportkosten vorsehen).

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche