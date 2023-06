Atelier : Découverte de la marqueterie de paille 5 place de la mairie Hauterives, 28 juin 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Les boutiques éphémères de l’Espace Art et Essai prennent leurs couleurs d’été et proposent des ateliers.

Atelier ouvert aux adultes uniquement..

à 09:30:00 ; fin : . EUR.

5 place de la mairie Espace Art et Essai

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Espace Art et Essai’s ephemeral boutiques take on their summer colors and offer workshops.

Open to adults only.

Las boutiques efímeras del Espace Art et Essai se visten con los colores del verano y ofrecen talleres.

Solo para adultos.

Die vorübergehenden Boutiquen des Espace Art et Essai nehmen ihre Sommerfarben an und bieten Workshops an.

Workshops nur für Erwachsene.

