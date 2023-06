Atelier de céramique 5 place de la mairie Hauterives, 12 juin 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Les boutiques éphémères de l’Espace Art et Essai prennent leurs couleurs d’été et proposent des ateliers. L’artiste Sandrine Paget vous guidera pour créer un carillon en céramique, avec les techniques de modelage..

5 place de la mairie Espace Art et Essai

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Espace Art et Essai’s ephemeral boutiques take on their summer colors and offer workshops. Artist Sandrine Paget will guide you in creating a ceramic chime, using modeling techniques.

Las tiendas efímeras del Espace Art et Essai se llenan de colores veraniegos y ofrecen talleres. La artista Sandrine Paget le guiará en la creación de un carillón de cerámica, utilizando técnicas de modelado.

Die temporären Boutiquen des Espace Art et Essai nehmen ihre Sommerfarben an und bieten Workshops an. Die Künstlerin Sandrine Paget leitet Sie an, ein Windspiel aus Keramik mit Modelliertechniken zu gestalten.

