Boutique éphémère 5 place de la mairie Hauterives, 1 décembre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Six artisans et artistes locaux proposent leurs créations à l’Espace Art et Essai.

Rencontre avec les créateurs le vendredi 1er décembre de 18h à 21h.

Les 24 et 31 décembre fermeture à 16h..

2023-12-01 fin : 2023-12-31 . .

5 place de la mairie Espace Art et Essai

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Six local craftsmen and artists present their creations at Espace Art et Essai.

Meet the artists on Friday, December 1, 6-9pm.

December 24 and 31 close at 4pm.

Seis artistas y artesanos locales expondrán sus creaciones en el Espace Art et Essai.

Conozca a los artistas el viernes 1 de diciembre de 18.00 a 21.00 h.

Cerrado a las 16.00 h los días 24 y 31 de diciembre.

Sechs lokale Handwerker und Künstler bieten ihre Kreationen im Espace Art et Essai an.

Treffen mit den Schöpfern am Freitag, den 1. Dezember, von 18 bis 21 Uhr.

Am 24. und 31. Dezember schließen Sie um 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche