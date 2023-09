Exposition : De l’étude… à la matière 5 place de la mairie Hauterives, 30 septembre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Exposition de Frédérique Lecoq : peintures, bijoux et autres créations.

Vernissage le samedi 30 septembre de 18h30 à 21h..

2023-09-30 fin : 2023-10-31 . .

5 place de la mairie Espace Art et Essai

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Frédérique Lecoq exhibition: paintings, jewelry and other creations.

Opening on Saturday September 30, 6.30-9pm.

Exposición Frédérique Lecoq: pinturas, joyas y otras creaciones.

Inauguración el sábado 30 de septiembre de 18.30 a 21.00 h.

Ausstellung von Frédérique Lecoq: Gemälde, Schmuck und andere Kreationen.

Vernissage am Samstag, den 30. September von 18:30 bis 21:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche