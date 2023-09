Semaine découverte à l’espace Art et essai 5 place de la mairie Hauterives, 19 septembre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Libérer le geste, laisser venir la matière, se nourrir de l’observation.

Autant de chemins à explorer pour aller vers sa propre expression artistique. Pour participer aux ateliers de la semaine d’essai s’inscrire par mail. Appeler pour plus d’infos..

2023-09-19 fin : 2023-09-23 . .

5 place de la mairie Espace Art et Essai

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Free the gesture, let the material come to you, feed off observation.

These are just some of the paths to be explored as you move towards your own artistic expression. To take part in the trial week workshops, please register by e-mail. Call for more info.

Liberar el gesto, dejar que el material venga a ti, inspirarse en la observación.

Éstas son sólo algunas de las vías que puedes explorar a medida que avanzas hacia tu propia expresión artística. Para participar en los talleres de una semana de prueba, inscríbase por correo electrónico. Más información.

Die Geste befreien, das Material kommen lassen, sich von der Beobachtung nähren.

Es gibt viele Wege, die Sie erkunden können, um zu Ihrem eigenen künstlerischen Ausdruck zu gelangen. Um an den Workshops der Schnupperwoche teilzunehmen, melden Sie sich per E-Mail an. Für weitere Informationen anrufen.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche