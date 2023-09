Association La Pie Saint-Cyprien : « REPAR CAFE » 5 place de la Liberté Saint-Cyprien, 7 octobre 2023, Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien,Dordogne

REPAR CAFÉ – DE 14H À 17H

Tu as des trucs cassés, des machins bousillés, des bidules foutraques, viens les réparer tous les premiers samedi après midi de chaque mois…….

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

5 place de la Liberté Café Associatif La Pie

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



REPAR CAFÉ ? FROM 2 P.M. TO 5 P.M

If you’ve got a broken thing, a busted thing or a crazy thing, come and fix it every first Saturday afternoon of the month?

CAFÉ REPAR ? DE 14:00 A 17:00

Si tienes algo roto, estropeado o loco, ven a arreglarlo todos los primeros sábados de mes por la tarde?

REPAR CAFÉ ? VON 14 UHR BIS 17 UHR

Du hast kaputte Sachen, kaputte Sachen, kaputte Sachen, dann komm und repariere sie jeden ersten Samstagnachmittag im Monat!

Mise à jour le 2023-09-22 par Périgord Noir Vallée Dordogne