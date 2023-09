Association La Pie Saint-Cyprien : salon de thé Pie 5 place de la Liberté Saint-Cyprien, 20 septembre 2023, Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien,Dordogne

SALON DE THE PIE – DE 10H À 17H

Le Café est ouvert en salon de thé, musique tranquille et patisseries.

2023-09-20 fin : 2023-09-20 17:00:00. .

5 place de la Liberté Café associatif La Pie

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



SALON DE THE PIE ? FROM 10 AM TO 5 PM

Le Café is open for tea, quiet music and pastries

SALÓN DE LA TARTA ? DE 10 A 17 H

El Café está abierto como salón de té, con música tranquila y repostería

WOHNZIMMER VON THE PIE? VON 10H BIS 17H

Das Café ist als Teestube geöffnet, ruhige Musik und Patisserien

Mise à jour le 2023-09-15 par Périgord Noir Vallée Dordogne