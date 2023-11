Atelier création horloge murale 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord, 24 novembre 2023, Brantôme en Périgord.

Brantôme en Périgord,Dordogne

Créez votre propre horloge et décorez la grâce à notre découpeuse numérique.

6€ par personne. Sur réservation..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 16:00:00. .

5 place de la Jeunesse Espace Socio-culturel Le Ruban Vert

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Create your own clock and decorate it with our digital cutter.

6? per person. Reservations required.

Crea tu propio reloj y decóralo con nuestro cortador digital.

6? por persona. Sólo con reserva previa.

Entwerfen Sie Ihre eigene Uhr und dekorieren Sie sie mithilfe unseres digitalen Schneideplotters.

6? pro Person. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-26 par Val de Dronne