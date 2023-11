Atelier scientifique « Mots chaotiques » 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 28 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Jouons avec les mots…Créations de mots et cadavres exquis avec Scratch.

Dès 4 ans, durée 45 min.

Sur inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail : bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr.

2023-12-28 14:30:00 fin : 2023-12-28 . .

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s play with words…Word creations and exquisite cadavers with Scratch.

Ages 4 and up, 45 min.

Registration on 04 71 02 46 10 or by e-mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Jugar con las palabras… Crear palabras y cadáveres exquisitos con Scratch.

A partir de 4 años, duración 45 min.

Inscripción en el 04 71 02 46 10 o por correo electrónico: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Spielen wir mit Wörtern… Wortkreationen und cadavres exquis mit Scratch.

Ab 4 Jahren, Dauer 45 Min.

Nach Anmeldung unter 04 71 02 46 10 oder per E-Mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay