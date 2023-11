Histoires pour petites oreilles: « Le grand voyage » 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 27 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

La bibliothèque municipale vous propose un moment de partage d’histoires et de contes.

Dès 4 ans, durée 45 min.

Sur inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail : bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr.

2023-12-27 17:00:00

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The public library invites you to share stories and tales.

From age 4, duration 45 min.

Registration on 04 71 02 46 10 or by e-mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

La biblioteca municipal te invita a compartir historias y cuentos.

A partir de 4 años, duración 45 min.

Inscripción previa en el 04 71 02 46 10 o por correo electrónico: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Die Stadtbibliothek bietet Ihnen einen Moment des Austauschs von Geschichten und Märchen.

Ab 4 Jahren, Dauer 45 Min.

Nach Anmeldung unter 04 71 02 46 10 oder per E-Mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

