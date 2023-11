Dictée 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 23 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

A vos plumes, à vos stylos! Venez plancher sur une des redoutables dictées, préparée par les bibliothécaires.

Durée: 1h30

Sur inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail : bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr.

2023-12-23 14:00:00

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Get out your pens! Come and work on one of our dreaded dictations, prepared by our librarians.

Duration: 1h30

Registration on 04 71 02 46 10 or by e-mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

¡Saca tus bolígrafos y lápices! Ven a trabajar en uno de los temidos dictados, preparado por los bibliotecarios.

Duración: 1h30

Inscripción previa en el 04 71 02 46 10 o por correo electrónico: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

An die Federn, an die Stifte! Schreiben Sie eines der gefürchteten Diktate, die von den Bibliothekaren vorbereitet wurden.

Dauer: 1,5 Stunden

Nach Anmeldung unter 04 71 02 46 10 oder per E-Mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

