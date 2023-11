Visite guidée: Bibliophilie 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 16 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Découvrez le monde des amateurs de beaux livres. Reliures médiévale, éditions rares ou encore gravures en tous genres: un parcours riche de trésors!

Durée: 1h

Sur inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail : bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr.

2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-12-16 . .

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the world of book lovers. Medieval bindings, rare editions and engravings of all kinds: a journey rich in treasures!

Duration: 1 hour

Registration on 04 71 02 46 10 or by e-mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Descubra el mundo de los amantes de los buenos libros. Encuadernaciones medievales, ediciones raras y grabados de todo tipo: ¡un viaje lleno de tesoros!

Duración: 1 hora

Inscripción obligatoria en el 04 71 02 46 10 o por correo electrónico: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Entdecken Sie die Welt der Liebhaber schöner Bücher. Mittelalterliche Bucheinbände, seltene Ausgaben und Stiche aller Art: ein Rundgang voller Schätze!

Dauer: 1 Stunde

Nach Anmeldung unter 04 71 02 46 10 oder per E-Mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay