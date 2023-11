Bibliothèque du Puy « Bébés lecteurs » 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 13 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Profitez d’un moment d’échange et de lecture pour les tout petits et leurs parents.

0 – 3 ans, durée 30 min.

Sur inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail : bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr.

2023-12-13

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy a moment of exchange and reading for toddlers and their parents.

0 – 3 years, duration 30 min.

Registration on 04 71 02 46 10 or by e-mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Disfrute de un momento de intercambio y lectura para niños pequeños y sus padres.

0 – 3 años, duración 30 min.

Inscripciones en el 04 71 02 46 10 o por correo electrónico: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Genießen Sie einen Moment des Austauschs und des Lesens für die ganz Kleinen und ihre Eltern.

0 – 3 Jahre, Dauer 30 Min.

Nach Anmeldung unter 04 71 02 46 10 oder per E-Mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

