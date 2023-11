Atelier mobiles équilibristes 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 9 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Utilise des objets de tous les jours ou du carton pour faire des mobiles et expérimenter la physique des équilibres. Parents bienvenus.

Dès 7ans, durée 1h30

Sur inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail : bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr.

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Use everyday objects or cardboard to make mobiles and experiment with the physics of balance. Parents welcome.

From age 7, duration 1h30

Registration on 04 71 02 46 10 or by e-mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Utiliza objetos cotidianos o cartón para hacer móviles y experimentar con la física del equilibrio. Los padres son bienvenidos.

A partir de 7 años, duración 1h30

Inscripción previa en el 04 71 02 46 10 o por correo electrónico: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Verwende Alltagsgegenstände oder Karton, um Mobiles zu bauen und mit der Physik des Gleichgewichts zu experimentieren. Eltern sind herzlich willkommen.

Ab 7 Jahren, Dauer 1,5 Std

Nach Anmeldung unter 04 71 02 46 10 oder per E-Mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

