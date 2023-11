Sessions jeux vidéo 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 2 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Viens jouer et découvrir le jeu du jour sélectionné par les bibliothécaires : Bound, Beatsaber, Everything et casque de réalité virtuelle Métaquest.

Sessions individuelles à partir de 10 ans. Durée 30 minutes..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and play the game of the day selected by the librarians: Bound, Beatsaber, Everything and Métaquest virtual reality headset.

Individual sessions for ages 10 and up. Duration: 30 minutes.

Venga a jugar y a descubrir el juego del día seleccionado por los bibliotecarios: Bound, Beatsaber, Everything y el casco de realidad virtual Métaquest.

Sesiones individuales para niños a partir de 10 años. Duración: 30 minutos.

Komm, spiel mit und entdecke das von den Bibliothekarinnen ausgewählte Spiel des Tages: Bound, Beatsaber, Everything und das Virtual-Reality-Headset Métaquest.

Individuelle Sitzungen ab 10 Jahren. Dauer 30 Minuten.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay