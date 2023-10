Ateliers d’illustrations avec Marion Janin 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 27 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Dessine, colle, plie : crée ton livre tout en couleurs et imagination avec Marion Janin, illustratrice.

10h30 : pour les 4-7 ans

14h30 : pour les 8-12 ans

Merci de respecter l’âge requis.

Sur inscription..

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Draw, glue, fold: create your own colorful and imaginative book with illustrator Marion Janin.

10:30 am: for ages 4-7

2.30pm: for 8-12 year-olds

Please respect age requirements.

Registration required.

Dibuja, pega, dobla: crea tu propio libro colorido e imaginativo con la ilustradora Marion Janin.

10.30 h: para niños de 4 a 7 años

14.30 h: para niños de 8 a 12 años

Se ruega respetar el límite de edad.

Inscripción obligatoria.

Zeichnen, kleben, falten: Gestalte dein Buch voller Farben und Fantasie mit Marion Janin, Illustratorin.

10:30 Uhr: für 4-7 Jährige

14:30 Uhr: für 8-12-Jährige

Bitte beachten Sie das erforderliche Alter.

Nach Anmeldung.

