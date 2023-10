« Carapace » 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 24 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Spectacle pour les 3-6 ans

Quelques sons aquatiques et apparaît… une tête, puis une main, un musicien, un conteur, une chanson. Tortue sort de sa carapace… Un conte musical drôle et envoûtant.

Par la cie Théâtre des mots..

2023-10-24 10:30:00 fin : 2023-10-24 . .

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Show for 3-6 year olds

A few aquatic sounds and there appears… a head, then a hand, a musician, a storyteller, a song. Turtle emerges from its shell… A funny, spellbinding musical tale.

By Théâtre des mots.

Espectáculo para niños de 3 a 6 años

Unos sonidos acuáticos y aparece… una cabeza, luego una mano, un músico, un cuentacuentos y una canción. La tortuga sale de su caparazón… Un cuento musical divertido y encantador.

Por la compañía Théâtre des mots.

Aufführung für 3- bis 6-Jährige

Ein paar Wassergeräusche und schon erscheint … ein Kopf, dann eine Hand, ein Musiker, ein Erzähler, ein Lied. Schildkröte schlüpft aus ihrem Panzer … Ein lustiges und bezauberndes musikalisches Märchen.

Von der cie Théâtre des mots.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay