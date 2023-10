« Carapace » 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 23 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Spectacle dès 6 ans

La cie Théâtre des mots présente l’extraordinaire voyage initiatique d’une tortue intrépide, d’une tranche de vie vécue dans son inséparable carapace. Un conte musical drôle et envoûtant.

Merci de respecter l’âge requis..

2023-10-23 17:00:00

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From 6 years

Théâtre des mots presents the extraordinary journey of initiation of an intrepid turtle, a slice of life lived in its inseparable shell. A funny, spellbinding musical tale.

Please respect age restrictions.

A partir de 6 años

Théâtre des mots presenta el extraordinario viaje iniciático de una intrépida tortuga, un trozo de vida vivido en su inseparable caparazón. Un cuento musical divertido y hechizante.

Por favor, respete las restricciones de edad.

Aufführung ab 6 Jahren

Das Ensemble Théâtre des mots präsentiert die außergewöhnliche Initiationsreise einer unerschrockenen Schildkröte, einen Ausschnitt aus ihrem Leben, das sie in ihrem unzertrennlichen Panzer erlebt. Ein lustiges und bezauberndes musikalisches Märchen.

Bitte beachten Sie die Altersbeschränkung.

