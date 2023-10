Atelier BD 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Atelier BD 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 21 octobre 2023, Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay,Haute-Loire Atelier de dessin « portrait » animé par Priscillia Horviller, auteure-illustratrice de BD.

Merci de respecter l’âge requis.

Sur inscription..

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 16:00:00. .

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Portrait » drawing workshop led by Priscillia Horviller, comic book author-illustrator.

Please respect age requirements.

Registration required. Taller de dibujo de retratos dirigido por Priscillia Horviller, autora de cómics e ilustradora.

Se ruega respetar el límite de edad.

Inscripción obligatoria. Zeichenworkshop « Porträt » unter der Leitung von Priscillia Horviller, Comic-Autorin und -Illustratorin.

Bitte beachten Sie das erforderliche Alter.

Nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu 5 place de la Halle Adresse 5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay Ville Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire Lieu Ville 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay latitude longitude 45.04293;3.88308

5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le puy-en-velay/