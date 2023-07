Bibliothèque du Puy-en-Velay : atelier « bienvenue en Faërie » 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 26 juillet 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Histoires de fées et fabrication de cabanes de fées.

A partir de 7 ans. Durée : 2h.

Inscription bibliothèque..

2023-07-26 10:30:00 fin : 2023-07-26 . .

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Fairy stories and fairy hut making.

Ages 7 and up. Duration: 2 hours.

Library registration.

Cuentos de hadas y construcción de cabañas.

A partir de 7 años. Duración: 2 horas.

Inscripción en la biblioteca.

Feengeschichten und Herstellung von Feenhäuschen.

Ab 7 Jahren. Dauer: 2 Stunden.

Anmeldung Bibliothek.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay