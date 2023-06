Bibliothèque du Puy « Histoires pour petites oreilles » 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 25 juillet 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Un moment de partage autour d’histoires et de contes.

A découvrir dès 4 ans.

Inscription bibliothèque..

2023-07-25 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-25 . .

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



An opportunity to share stories and tales.

For ages 4 and up.

Library registration.

Un momento para compartir historias y cuentos.

Para niños a partir de 4 años.

Inscripción en la biblioteca.

Ein gemeinsamer Moment rund um Geschichten und Märchen.

Ab 4 Jahren zu entdecken.

Anmeldung in der Bibliothek.

