Bibliothèque du Puy : visite guidée « Portraits » 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay, 18 juillet 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Visitez l’exposition « Portraits » et ses dessous : la réserve patrimoniale vous ouvre ses portes.

Inscription bibliothèque..

2023-07-18 16:00:00 fin : 2023-07-18 . .

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the « Portraits » exhibition and what’s behind it: the heritage reserve opens its doors to you.

Library registration.

Visite la exposición « Retratos » y lo que hay detrás: la reserva patrimonial le abre sus puertas.

Inscripción en la biblioteca.

Besuchen Sie die Ausstellung « Porträts » und ihre Hintergründe: Das Kulturerbe-Reservat öffnet seine Türen für Sie.

Anmeldung Bibliothek.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay