Atelier « Fabrique une mangeoire à oiseaux » 5 Place de Beauce Orgères-en-Beauce, 2 novembre 2023, Orgères-en-Beauce.

Orgères-en-Beauce,Eure-et-Loir

Pendant les vacances d’automne, la Maison du Tourisme Cœur de Beauce propose aux enfants un atelier créatif en lien avec la nature..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 17:00:00. 5 EUR.

5 Place de Beauce

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



During the autumn vacations, the Maison du Tourisme C?ur de Beauce is offering children a nature-related creative workshop.

Durante las vacaciones de otoño, la Maison du Tourisme Cœur de Beauce propone a los niños un taller creativo basado en la naturaleza.

Während der Herbstferien bietet das Maison du Tourisme C?ur de Beauce Kindern einen kreativen Workshop im Zusammenhang mit der Natur an.

