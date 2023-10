Halloween Party du Losc Basket 5 place Darmanté Labenne, 31 octobre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

HALLOWEEN PARTY du Losc Basket avec chasses aux bonbons géante, soyez élu au concours du meilleur déguisement.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:00:00. EUR.

5 place Darmanté Complexe sportif de labenne

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Losc Basket’s HALLOWEEN PARTY with giant candy hunts, be elected in the best costume contest

FIESTA DE HALLOWEEN de Losc Basket con caza de caramelos gigantes, ser elegido en el concurso de mejor disfraz

HALLOWEEN PARTY des Losc Basket mit gigantischer Süßigkeitenjagd, werde im Wettbewerb um das beste Kostüm gewählt

Mise à jour le 2023-10-24 par OTI LAS