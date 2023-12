Journées européennes du patrimoine 5 Place Charles VII Loches, 21 septembre 2024, Loches.

Loches Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 09:30:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Visites insolites selon programme à 10h, 11h et 14h. Sur réservation (places limitées)

Entrée gratuite..

5 Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-22 par Conseil Départemental 37