Rendez-vous aux jardins 5 Place Charles VII Loches, 1 juin 2024, Loches.

Loches Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00

Animations et découvertes sur le thème « Les musiques du jardins ». Samedi : visite à 2 voix, suivez le jardinier du donjon et un médiateur de la Cité royale pour une découverte autour de la culture du vers à soie. Dimanche : mini-concert dans les jardins du donjon..

8.5 EUR.

5 Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire