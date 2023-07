Noël au pays des châteaux : Les contes d’hiver de la Cité royale 5, place Charles VII Loches, 2 décembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Elles étaient une fois !

Un conte, mais quel conte ? Cette année, trois princesses se donnent rendez-vous à la Cité royale de Loches pour une histoire imaginaire dans laquelle petits et grands retrouveront avec bonheur Blanche-Neige, Cendrillon et la Belle au Bois dormant..

2023-12-02 fin : 2024-01-07 17:00:00. EUR.

5, place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This is a major historical place where visitors are invited to rediscover classic tales which have contributed to our present day image of Christmas. This year, adults and children alike will become immersed in the fantastic world of “The Nutcracker”, a tale written by Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

¡Érase una vez!

Un cuento de hadas, pero ¿cuál? Este año, tres princesas llegan a la Ciudad Real de Loches para un cuento imaginario en el que pequeños y mayores encontrarán a Blancanieves, Cenicienta y la Bella Durmiente.

Sie waren einmal!

Ein Märchen, aber welches Märchen? Dieses Jahr treffen sich drei Prinzessinnen in der Cité royale de Loches zu einer imaginären Geschichte, in der Groß und Klein Schneewittchen, Aschenputtel und Dornröschen glücklich wiederfinden werden.

