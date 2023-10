Louis XI à Loches, du dauphin au roi 5 Place Charles VII Loches, 1 septembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

A l’occasion du 600ème anniversaire de la naissance de Louis XI, la Cité royale de Loches sert de cadre à un parcours scénographié, conçu par l’illustrateur Patrick Dallanegra, retraçant les grandes étapes de la vie de ce souverain à travers des personnages ou scènes grandeur nature..

2023-09-01 fin : 2023-10-31 18:00:00. 10.5 EUR.

5 Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



To mark the 600th anniversary of the birth of Louis XI, the Royal City of Loches is the setting for a scenographic tour, designed by illustrator Patrick Dallanegra, retracing the major stages in the life of this sovereign through life-size characters and scenes. Events will be held throughout…

Con motivo del 600 aniversario del nacimiento de Luis XI, la Ciudad Real de Loches es el escenario de un recorrido escenográfico, diseñado por el ilustrador Patrick Dallanegra, que recorre las grandes etapas de la vida de este soberano a través de personajes o escenas de tamaño natural.

Anlässlich des 600. Jahrestags der Geburt Ludwigs XI. bildet die Cité royale de Loches den Rahmen für einen vom Illustrator Patrick Dallanegra entworfenen szenografischen Rundgang, der die wichtigsten Etappen des Lebens dieses Herrschers anhand von lebensgroßen Figuren oder Szenen nachzeichnet.

Mise à jour le 2023-10-05 par Conseil Départemental 37