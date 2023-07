L’enfance d’un roi : prêt de costumes et de jeux médiévaux 5 Place Charles VII Loches, 8 juillet 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Dans le cadre du parcours scénographique, « Du dauphin au roi, Louis XI à Loches« , les enfants découvrent le logis royal costumés, une occasion unique de vivre une heure dans la « peau » d’une dame d’atour de la favorite ou d’un page du château. Des jeux de plein air sont également à disposition..

Jeudi 2023-07-08 09:30:00 fin : 2023-08-24 . 8.5 EUR.

5 Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As part of the « Du dauphin au roi, Louis XI à Loches » (From dauphin to king, Louis XI at Loches) scenographic tour, children discover the royal dwelling in costume, a unique opportunity to spend an hour in the « skin » of a lady-in-waiting of the favorite or a page of the château. Outdoor games are also available.

En el marco de la visita escenográfica « De delfín a rey, Luis XI en Loches », los niños podrán descubrir la morada real disfrazados, una oportunidad única para pasar una hora en la piel de una dama de compañía, un favorito o un paje del castillo. También se organizan juegos al aire libre.

Im Rahmen des szenografischen Rundgangs « Vom Delphin zum König, Ludwig XI. in Loches » entdecken die Kinder das königliche Wohnhaus in Kostümen, eine einzigartige Gelegenheit, eine Stunde lang in die « Haut » einer Hofdame, einer Favoritin oder eines Schlosspagen zu schlüpfen. Es stehen auch Spiele im Freien zur Verfügung.

Mise à jour le 2023-06-30 par Conseil Départemental 37