Vente de jouets et de cadeaux de noël 5 Place Charles de Gaulle Craponne-sur-Arzon, 4 décembre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Jouets et cadeaux pour tous les âges.

La vente se déroulera dans les locaux du Secours Catholique, au 5 place Charles de Gaulle, de 9h à 12h..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

5 Place Charles de Gaulle Secours Catholique

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Toys and gifts for all ages.

The sale will take place at Secours Catholique, 5 place Charles de Gaulle, from 9am to 12pm.

Juguetes y regalos para todas las edades.

La venta tendrá lugar en las oficinas de Secours Catholique, 5 place Charles de Gaulle, de 9h a 12h.

Spielzeug und Geschenke für alle Altersgruppen.

Der Verkauf findet in den Räumlichkeiten des Secours Catholique, 5 place Charles de Gaulle, von 9.00 bis 12.00 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay