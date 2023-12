Apéro pique-nique du marché au Sourire Intérieur Figeac 5, place Champollion Figeac, 20 janvier 2024, Figeac.

Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 11:00:00

fin : 2024-01-20 14:00:00

Apéro pique nique du marché, ouvert à tout le monde! Venez avec vos ami.es, votre famille! Toute l’équipe du Sourire Intérieur sera là pour échanger avec vous lors d’un moment convivial, et vous présenter ses projets thématiques et en équipe, de 2024!.

5, place Champollion Sourire intérieur

Figeac 46100 Lot Occitanie



