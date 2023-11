Stage : massage ludique en famille à Figeac 5, place Champollion Figeac, 22 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Venez apprendre à masser et à être masser, proposer par l’association le Sourire Intérieur.

Ateliers collectifs parents/enfants.

2023-11-22 17:30:00 fin : 2023-11-22 18:15:00. 15 EUR.

5, place Champollion Le sourire intérieur

Figeac 46100 Lot Occitanie



Come and learn how to massage and be massaged, offered by the association le Sourire Intérieur.

Group workshops for parents and children

Venga a aprender a masajear y a dejarse masajear, ofrecido por la asociación le Sourire Intérieur.

Talleres colectivos para padres e hijos

Kommen Sie und lernen Sie zu massieren und massiert zu werden, angeboten vom Verein Le Sourire Intérieur.

Gruppenworkshops für Eltern und Kinder

