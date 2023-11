Galerie Médusa – accrochage 09 5, Place aux Pommes Bayeux, 16 septembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Les murs de la Galerie Médusa font peau neuve pour cette exposition d’automne, présentée du 16 septembre au 17 décembre 2023 : peinture, photographie, dessin, sculpture, art textile.

Les artistes du Collectif (Morgane Agostini, William Beville, Marion Caratini, Paul Gros, David Lemaresquier et Mélanie Simac) seront heureux de vous accueillir tout au long de l’exposition pour vous présenter leur production.

Vernissage le samedi 16 septembre, à 11h. Entrée libre..

Vendredi 2023-09-16 fin : 2023-12-17 . .

5, Place aux Pommes Galerie Médusa

Bayeux 14400 Calvados Normandie



The walls of Galerie Médusa are getting a makeover for this fall exhibition, presented from September 16 to December 17, 2023: painting, photography, drawing, sculpture, textile art.

The artists of the Collectif (Morgane Agostini, William Beville, Marion Caratini, Paul Gros, David Lemaresquier and Mélanie Simac) will be delighted to welcome you throughout the exhibition to present their work.

Opening on Saturday, September 16, 11am. Free admission.

Las paredes de la Galerie Médusa se renuevan para esta exposición de otoño, del 16 de septiembre al 17 de diciembre de 2023: pintura, fotografía, dibujo, escultura y arte textil.

Los artistas del Colectivo (Morgane Agostini, William Beville, Marion Caratini, Paul Gros, David Lemaresquier y Mélanie Simac) estarán encantados de recibirle a lo largo de la exposición para mostrarle sus obras.

Inauguración el sábado 16 de septiembre a las 11h. Entrada gratuita.

Die Wände der Galerie Médusa erhalten für diese Herbstausstellung, die vom 16. September bis zum 17. Dezember 2023 gezeigt wird, ein neues Gesicht: Malerei, Fotografie, Zeichnung, Skulptur, Textilkunst.

Die Künstler des Collectif (Morgane Agostini, William Beville, Marion Caratini, Paul Gros, David Lemaresquier und Mélanie Simac) freuen sich, Sie während der gesamten Ausstellung begrüßen zu dürfen, um Ihnen ihre Produktion vorzustellen.

Vernissage am Samstag, den 16. September, um 11 Uhr. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité