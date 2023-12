Séance de cinéma « L’incroyable Noël de Shaun le mouton » 5, place Auguste Drouot Gissey-sur-Ouche, 16 décembre 2023, Gissey-sur-Ouche.

Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 16:30:00

fin : 2023-12-16 17:30:00

Teasing/Pitch du film :

Cette année, Noël devrait être parfait ! Sauf qu’avec Shaun et son troupeau d’amis rien ne se passe jamais comme prévu… Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible : entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin. Prêts pour une course-poursuite en traineau ? À vos marques, prêts, moutonnez !

« Une recette unique composée de folies scénaristiques et de cascades visuelles jusqu’à l’ultime image de ce cartoon revigorant d’humour absurde. En complément de programme, « Joyeux Noël Timmy », où le neveu de Shaun a commandé au bonhomme rouge un tricycle. Mais sa lettre n’est pas partie… Catastrophe ! ».

« Dans ce calendrier de l’avent coloré, rien ne manque au tableau de saison : neige, sapins, cadeaux, guirlandes, quiproquos et péripéties drôles et douces, pour enchanter les jeunes spectateurs ».

5, place Auguste Drouot Salle des fêtes

Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



