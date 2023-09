Ciné-concert « Carmen de Geroges Bizet en direct de l’opéra » 5 pl. François Rabelais Hérouville-Saint-Clair, 30 septembre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Carmen de Bizet figure parmi les opéras les plus joués au monde et ses airs iconiques appartiennent aujourd’hui à la culture populaire.

Carmen est une nouvelle de Prosper Mérimée datant de 1847. Il s’est inspiré de l’histoire dramatique d’un brigadier déserteur ayant réellement existé et qu’il a rencontré durant l’un de ses voyages en Espagne..

2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 21:00:00. .

5 pl. François Rabelais Conservatoire d’Hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Bizet?s Carmen is one of the world?s most performed operas, and its iconic arias have become part of popular culture.

Carmen is a short story by Prosper Mérimée, written in 1847. It was inspired by the dramatic story of a real-life deserter brigadier whom he met on one of his trips to Spain.

Carmen, de Bizet, es una de las óperas más representadas del mundo, y sus icónicas arias han pasado a formar parte de la cultura popular.

Carmen fue escrita por Prosper Mérimée en 1847. Se inspiró en la dramática historia de un brigadier desertor que conoció en uno de sus viajes a España.

Bizets Carmen gehört zu den meistgespielten Opern der Welt und ihre ikonischen Melodien sind heute Teil der Populärkultur.

Carmen ist eine Kurzgeschichte von Prosper Mérimée aus dem Jahr 1847. Er ließ sich von der dramatischen Geschichte eines desertierten Brigadiers inspirieren, den er auf einer seiner Reisen durch Spanien kennengelernt hatte.

