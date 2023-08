LE LIVRE SUR LA PLACE – FAITS DIVERS DRAME DE MONTREUX 5 Pl. de la Carrière Nancy, 9 septembre 2023, Nancy.

Le 24 mars 2022, en Suisse, cinq personnes d’une même famille chutent du 7e étage d’un immeuble. Quatre d’entre elles sont mortes, mais un garçon de 15 ans a survécu. La piste d’un suicide collectif est privilégiée. Un suicide qui aurait été préparé et même répété. Ariane Chemin a enquêté.. Tout public

On March 24, 2022, in Switzerland, five members of the same family fell from the 7th floor of a building. Four of them died, but a 15-year-old boy survived. The theory is that it was a mass suicide. A suicide that had been prepared and even rehearsed. Ariane Chemin investigated.

El 24 de marzo de 2022, en Suiza, cinco miembros de una misma familia cayeron desde el séptimo piso de un edificio. Cuatro de ellos murieron, pero un chico de 15 años sobrevivió. La teoría es que se trató de un suicidio colectivo. Un suicidio que puede haber sido planeado e incluso ensayado. Ariane Chemin investigó.

Am 24. März 2022 stürzen in der Schweiz fünf Personen einer Familie aus dem siebten Stock eines Gebäudes. Vier von ihnen starben, aber ein 15-jähriger Junge überlebte. Man geht von einem Massenselbstmord aus. Der Selbstmord soll vorbereitet und sogar wiederholt worden sein. Ariane Chemin recherchierte.

