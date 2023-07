Visite de la tour au Dôme 5 montée de la Combe d’Elissas Les Granges-Gontardes, 19 octobre 2023, Les Granges-Gontardes.

Les Granges-Gontardes,Drôme

Visite de la Tour de vinification par gravité en réalité virtuelle (avec casque VR), suivie d’une dégustation des vins du domaine.

Sans réservation..

2023-10-19 fin : 2023-10-21 . EUR.

5 montée de la Combe d’Elissas Le Dôme, par Clémentine

Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the gravity-fed winemaking tower in virtual reality (with VR headset), followed by a tasting of the estate’s wines.

No reservation required.

Visita de realidad virtual a la torre de vinificación por gravedad (con gafas de realidad virtual), seguida de una cata de los vinos de la finca.

No es necesario reservar.

Besichtigung des Turms zur Schwerkraftweinherstellung in virtueller Realität (mit VR-Helm), gefolgt von einer Weinprobe der Weine des Weinguts.

Ohne Reservierung.

