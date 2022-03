5 # / Maureen / gva / chanson folk Villa Bernasconi Lancy Catégorie d’évènement: Lancy

Villa Bernasconi, le vendredi 13 mai à 18:30

13 mai 2022 // 18:30 // Prix Libre Maureen / gva / chanson folk Maureen susurre, tremble puis gronde; Crache son magma dans la plaine. Elle s’empare sans tourment des cœurs lourds et des mentons hauts, esquisse des mythes contemporains en montagnes russes. [https://www.facebook.com/mau.denning](https://www.facebook.com/mau.denning) [https://www.youtube.com/watch?v=Hj3kLr56rVY&t=646s](https://www.youtube.com/watch?v=Hj3kLr56rVY&t=646s) [https://www.facebook.com/events/240699251600380/](https://www.facebook.com/events/240699251600380/)

prix libre pour les artistes

