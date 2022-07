5 Marionnettes sur ton théâtre [Chanson française festive], 9 juillet 2022, .

5 Marionnettes sur ton théâtre [Chanson française festive]



2022-07-09 – 2022-07-09

Dans le cadre de l’été culturel 2022

« L’été culturel est une manifestation à l’initiative du ministère de la Culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne et les opérateurs nationaux ».

« 5 Marionnettes sur Ton Théâtre » transporte dans ses valises des chansons bariolées, pleines d’émotions, et proches du réel, qu’ils déversent sur toutes les scènes de France à coup de rythmes swing, rock, et musette.

On chante la vie, fustige les aigris, les petits penseurs et les frileux ; on ne se lasse pas de cette ambiance utopique et fraternelle. « La vie est courte, profitons-en !! »

