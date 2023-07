Bal des pompiers de Créon 5 Lotissement Millas Créon, 13 juillet 2023, Créon.

Créon,Gironde

Les pompiers de Créon vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel bal, à l’occasion de la fête nationale. Au programme de cette soirée sur le thème de l’Amérique latine : food truck, DJ set et feu d’artifice (qui sera tiré à 23 h)..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:59:00. EUR.

5 Lotissement Millas SDIS Créon

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Créon?s firefighters invite you to their traditional ball on the occasion of the national holiday. On the program for this Latin American-themed evening: food truck, DJ set and fireworks (to be fired at 11 p.m.).

Los bomberos de Créon celebran su tradicional baile con motivo del Día de la Bastilla. En el programa de esta velada de temática latinoamericana: food truck, DJ set y fuegos artificiales (a las 23:00).

Die Feuerwehr von Créon lädt Sie zu ihrem traditionellen Ball anlässlich des Nationalfeiertags ein. Auf dem Programm stehen Foodtrucks, DJ-Sets und ein Feuerwerk (das um 23 Uhr abgeschossen wird).

