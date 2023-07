LES TRUITES DE LA VEZERE – Eté à la Ferme – BAF 5 Lieu-dit Moulin de Barthou Bugeat, 4 juillet 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

Renseignement et réservation obligatoire la veille

Pêche à la truite sur plan d’eau. Matériel et appâts fournis. Sans réservation. 13.30€/kg. Vente sur place : truites, omble de fontaine, truite fumée et caviar d’omble (en fonction des stocks disponible).

5 Lieu-dit Moulin de Barthou

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Information and reservation required the day before

Trout fishing on the lake. Equipment and bait supplied. No reservation required. 13.30/kg. On-site sales: trout, brook trout, smoked trout and char caviar (subject to availability)

Se requiere información y reserva el día anterior

Pesca de truchas en el lago. Se suministra el material y el cebo. No es necesario reservar. 13.30/kg. Venta in situ: trucha, trucha de arroyo, trucha ahumada y caviar de salvelino (según disponibilidad)

Information und Reservierung am Vortag erforderlich

Forellenangeln auf dem Wasser. Material und Köder werden gestellt. Ohne Reservierung möglich. 13.30?/kg. Verkauf vor Ort: Forellen, Bachsaibling, geräucherte Forelle und Saiblingskaviar (je nach Verfügbarkeit)

