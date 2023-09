Château Mazeris – Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac 5 lieu dit Mazeris Saint-Michel-de-Fronsac, 21 octobre 2023, Saint-Michel-de-Fronsac.

Saint-Michel-de-Fronsac,Gironde

Pour les portes ouvertes de Fronsac, nous serons heureux de vous faire visiter nos chais et déguster nos vins …

Vous aurez aussi de plaisir de rencontrer nos amies créatrices:

– Delphine Semenoux exposera ses dessins, croquis et peintures, et ses couronnes et compositions de fleurs séchées dans un es­prit bohème et romantique.

– Elise Disclyn- superbe exposition et vente de ses créations (bijoux chics et poétiques, aquarelles lumineuses et intemporelles.).

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

5 lieu dit Mazeris Château Mazeris

Saint-Michel-de-Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the Fronsac Open House, we’ll be happy to show you around our winery and taste our wines …

You’ll also have the pleasure of meeting our creative friends:

– Delphine Semenoux will be exhibiting her drawings, sketches and paintings, and her wreaths and dried flower arrangements in a romantic, bohemian spirit.

– Elise Disclyn – superb exhibition and sale of her creations (chic, poetic jewelry, luminous, timeless watercolors)

Para la jornada de puertas abiertas de Fronsac, estaremos encantados de enseñarle nuestra bodega y degustar nuestros vinos…

También tendrá el placer de conocer a nuestros amigos creadores:

– Delphine Semenoux expondrá sus dibujos, bocetos y pinturas, así como sus coronas y arreglos de flores secas de espíritu bohemio y romántico.

– Elise Disclyn: magnífica exposición y venta de sus creaciones (joyas elegantes y poéticas, acuarelas luminosas e intemporales)

Anlässlich des Tags der offenen Tür in Fronsac freuen wir uns darauf, Ihnen unsere Weinkeller zu zeigen und unsere Weine zu verkosten …

Sie werden auch das Vergnügen haben, unsere kreativen Freundinnen zu treffen:

– Delphine Semenoux stellt ihre Zeichnungen, Skizzen und Gemälde sowie ihre Kränze und Trockenblumengestecke in einem böhmischen und romantischen Stil aus.

– Elise Disclyn – wunderschöne Ausstellung und Verkauf ihrer Kreationen (schicke und poetische Schmuckstücke, leuchtende und zeitlose Aquarelle)

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Fronsadais