Week-end portes ouvertes hivernales 5 Lieu-dit Malbat La Réole, 2 décembre 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Découvrez notre propriété viticole, nos vignes et dégustez notre vin sur ces deux jours. Une tombola sera organisée et des idées cadeau vous attendent pour commencer vos achats de Noël..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

5 Lieu-dit Malbat Château Malbat

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover our winery, our vineyards and taste our wine over these two days. A tombola will be organized and gift ideas are waiting for you to start your Christmas shopping.

Descubra nuestra finca vinícola, nuestros viñedos y deguste nuestro vino durante estos dos días. Se organizará una tómbola y le esperan ideas de regalos para empezar sus compras navideñas.

Entdecken Sie an diesen beiden Tagen unser Weingut, unsere Weinberge und probieren Sie unseren Wein. Es wird eine Tombola veranstaltet und Geschenkideen warten auf Sie, um Ihre Weihnachtseinkäufe zu beginnen.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT de l’Entre-deux-Mers