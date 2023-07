Essences et Sens 5 Lieu-dit Le Plessis Nouans-les-Fontaines, 2 juillet 2023, Nouans-les-Fontaines.

Nouans-les-Fontaines,Indre-et-Loire

Immersion en forêt pour comprendre l’écosystème forestier, s’immerger sous les frondaisons et vivre la forêt en pleine conscience. Places limitées..

2023-07-02 fin : 2023-07-02 17:00:00. 50 EUR.

5 Lieu-dit Le Plessis

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Forest immersion to understand the forest ecosystem, immerse yourself under the foliage and experience the forest with full awareness. Places are limited.

Sumérjase en el bosque para comprender el ecosistema forestal, sumérjase bajo el follaje y viva el bosque con plena conciencia. Las plazas son limitadas.

Tauchen Sie in den Wald ein, um das Ökosystem des Waldes zu verstehen, unter die Baumkronen zu tauchen und den Wald bewusst zu erleben. Begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-06-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire