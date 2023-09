Festival Bilingue Langue des signes Françaises – Théâtre, musique etc. 5 Lieu Dit la Borne aux Moines 86190 Latillé Latillé, 8 septembre 2023, Latillé.

LES CONFIOTES

Troisième édition du festival 100% accessible au public sourd et malentendant, il est mis en place par la compagnie de théâtre Confiture Mitaine. Cet événement en biennale porté par la compagnie Confiture Mitaine propose différentes propositions artistiques sensibles, sensitives et adaptées à la mixité du public ciblé. L’union des yeux et des oreilles !

LES CONFIOTES se déroulent à L’Autre Côté du Miroir (programmation sur l’année spectacle bilingue, Ateliers et médiation LSF) dans la salle de spectacle et dans un chapiteau en milieu rural à Latillé (86).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T18:00:00+02:00 – 2023-09-08T18:30:00+02:00

2023-09-10T11:00:00+02:00 – 2023-09-10T15:30:00+02:00

