Cabaret concert : « Berlin to New York » : une soirée avec Kurt Weill 5 Les Côtes de Meymans Beauregard-Baret, 4 novembre 2023, Beauregard-Baret.

Beauregard-Baret,Drôme

Berlin to New York, une soirée avec Kurt Weill : voyage musical, témoin d’une époque bouleversée

Chant, contrebasse, trompette, piano, violoncelle, et batterie seront présents

Le samedi 4 novembre 2023 à 20:00.



Verre de clairette et dessert offerts.

2023-11-04 20:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

5 Les Côtes de Meymans Salle ECR Meymans

Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Berlin to New York, an evening with Kurt Weill: a musical journey through a turbulent era

Singing, double bass, trumpet, piano, cello and drums will be featured

Saturday, November 4, 2023 at 20:00.



Complimentary glass of clairette and dessert

De Berlín a Nueva York, una velada con Kurt Weill: un viaje musical a través de una época turbulenta

Canto, contrabajo, trompeta, piano, violonchelo y batería estarán presentes

Sábado 4 de noviembre de 2023 a las 20:00 horas.



Copa de clairette y postre de cortesía

Berlin to New York, ein Abend mit Kurt Weill: eine musikalische Reise, Zeugnis einer aufgewühlten Zeit

Gesang, Kontrabass, Trompete, Klavier, Cello und Schlagzeug werden zu hören sein

Am Samstag, den 4. November 2023 um 20:00 Uhr.



Kostenloses Glas Clairette und Dessert

