MARCHÉ NOËL DE BRUGUIERES 5 l’Enclos Bruguières, 4 décembre 2023, Bruguières.

Bruguières,Haute-Garonne

Plus de 30 exposants proposent leur savoir-faire avec de nombreux produits : artisanat, idées cadeaux et gourmandises !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

5 l’Enclos SALLE XÉRACO

Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie



More than 30 exhibitors will be showcasing their expertise with a wide range of products, including crafts, gift ideas and delicacies!

Más de 30 expositores mostrarán su experiencia con una amplia gama de productos, como artesanía, ideas para regalos y delicias

Mehr als 30 Aussteller bieten ihr Know-how mit zahlreichen Produkten an: Kunsthandwerk, Geschenkideen und Leckereien!

Mise à jour le 2023-12-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE